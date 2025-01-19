Следком России взял под контроль заброшенный властями аварийный мост в старинной карельской деревне, где едва обошлось без трагедии

Мост для жителей деревни Юшкозеро - связь с миром, но переправа находится в аварийном состоянии: ремонт не делают, зимой не чистят, жалобы остаются без внимания.

А. И. Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии моста в деревне Юшкозеро в Калевальском районе Карелии. Об этом сообщили в информационном центре Следственного Комитета России.

В СМИ сообщалось, что в деревне Юшкозеро длительное время деревянный мост, соединяющий населенный пункт с районным центром, находится в аварийном состоянии, его очистка от снега и наледи также не проводится. В результате в январе текущего года автомобиль местной жительницы занесло, он едва не упал с переправы.

Кроме того, местные жители опасаются, что в случае экстренной ситуации «скорая» и пожарные не смогут здесь проехать, чтобы помочь людям. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, мер к проведению ремонта не принимается, отметили в российском ведомстве.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Николаевичу Швецу провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства РФ.

Напомним, автомобиль чуть не упал в реку с аварийного моста в районе Карелии