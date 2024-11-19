Следком России заинтересовался петрозаводским алкопритоном, который мешает горожанам спать

Следком Карелии проверит работу незаконного заведения в Петрозаводске и доложит о её результатах главе российского ведомства.

Председатель СК России поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей Кукковки из-за работы заведения общественного питания, рассказали в пресс-службе Следкома России.



В СМИ сообщалось о несогласии местных жителей с работой кафе-бара на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. В заведении, расположенном в непосредственной близости от многоквартирных домов, детского сада и школы, осуществляется круглосуточная реализация алкогольной продукции. При этом посетители, среди которых лица неславянской внешности, систематически нарушают общественный порядок. Обращения горожан в местную администрацию результатов не принесли.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Николаевичу Швецу провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат российского ведомства.

Напомним, жители Кукковки пожаловались на шумное заведение, где распивают алкоголь до утра. Алкопритон располагается рядом с жилыми домами, детским садом и школой.