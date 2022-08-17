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Следком: Убийство дочери политолога Александра Дугина было заказным

Новости. Политика
22:49, 21 Августа 2022
фото: © Telegram

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Убийство дочери Александра Дугина Дарьи было заказным и спланировано заранее, сообщили в Следкоме РФ.

С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, пишет РИА Новости со ссылкой на СК.

"На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", — добавили в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.

Дело возбуждено по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом". Его передадут в центральный аппарат Следственного комитета.

По информации СК, 20 августа, около 21.00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.

За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

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