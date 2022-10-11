Следком узнает причины смерти 90-летней бабушки, тело которой нашли на пепелище в районе Карелии

В Сортавале проводится доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком организовал доследственную проверку по сообщению о гибели женщины, тело которой обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме по улице Холмистой в Сортавале.

На место происшествия незамедлительно выехал следователь следственного отдела. В настоящее время личность погибшей установлена, это местная жительница 1932 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара явился неисправный электрический прибор.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление обстоятельств произошедшего. С целью определения причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 ноября, в 1.52 в Сортавале на улице Холмистой загорелся одноэтажный, бревенчатый, частный жилой дом.

В результате огнем повреждены комната, чердак и крыша дома на общей площади 75 кв.м. На пепелище пожарные обнаружили тело человека.

В паблике пожарных-спасателей Сортавалы опубликованы фото и видео с места смертельного пожара, к тушению которого привлекались 4 караул, РТП - Ильин А.