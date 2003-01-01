Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

В Следкоме Карелии рассказали о причинах, которые побудили 70-летнего мужчину убить знакомого.

Как рассказали в ведомстве, между мужчинами произошел конфликт сегодня, 21 октября, в обеденное время. 70-летний мужчина, находясь вблизи дома по улице Речной в городе Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений дважды выстрелил из имеющегося при нем гладкоствольного ружья в область живота 46-летнего знакомого, после чего скрылся с места преступления.

— Реанимационные мероприятия, проводимые медицинскими работниками, не привели к положительному результату. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, — рассказали в Следкоме Карелии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Напомним, в кратчайшие сроки фигурант был задержан сотрудниками полиции. Следователи и следователи-криминалисты следственного управления произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, в том числе и орудие преступления. Злоумышленник доставлен в следственный отдел для проведения первоначальных следственных действий.

