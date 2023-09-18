Следком возбудил уголовное дело после детской драки в Пудоже

Расследование уголовного дела о драке школьниц находится под контролем председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.
Сотрудники СКР РФ по Карелии возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Как отметили в пресс-службе Следкома Карелии, в СМИ появилась видеозапись, на которой две школьницы бьют третью. Инцидент произошел в сентябре на стадионе в Пудоже.
Участниц драки сейчас допрашивают, их действия оценят во время предварительного расследования.
О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину, добавили в Следкоме республики.
Напомним, ранее в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы.
Подросток смогла сама добраться до дома, но впоследствии обратилась в больницу. Проверку начала прокуратура республики, на место выезжал детский омбудсмен Карелии.
Ранее мы сообщали, что девочку из Пудожской ЦРБ направили в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.
Кроме того, как стало известно позже, избитую школьницу сверстники преследовали и до этого инцидента.
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