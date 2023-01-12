Следком возбудил уголовное дело после того, как раствор химикатов разъел глаз рабочему на ЦБК в Карелии

В Сегеже возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в августе 2022 года на территории АО «Сегежский ЦБК» сотрудник фирмы, которая предоставляет услуги по очистным работам, при выполнении слива шлама белого щелока в цистерну автомобиля, в момент отсоединения закачивающего шланга получил тяжелую травму глаза в результате химического ожога от попадания брызг щелока на лицо.

В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за выполнение работ.

Как произошло ЧП, читайте здесь.