Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
11.10.2023 17:10
Следователи Петрозаводска передали в суд дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек
12.10.2023 19:15
Телефонные мошенники под видом чеченцев пытаются запугать жителей Карелии
12.10.2023 15:17

Следком выяснит обстоятельства гибели мужчины на пожаре в поселке рядом с ББК

Новости. Происшествия
12:38, 13 Октября 2023
фото: © Следком Карелии

Новости партнеров

Мужчина погиб на крупном пожаре в Медвежьегорском районе Карелии.

Сотрудники Следкома республики устанавливают точные причины гибели жителя Карелии 1964 года рождения.

В ночь на 11 октября загорелись два дома в поселке при первом шлюзе Беломорско-Балтийского канала рядом с Повенцом. На пепелище огнеборцы обнаружили труп.

Проходит доследственная проверка, по результатам которой следователи выяснят, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.

Как сообщили в СКР по нашему региону, предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, сгорели два двухэтажных четырехквартирных дома. В доме, в котором начался пожар, в одной из квартир еще были жильцы. Второй дом стоял пустым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
06.10.2023, 09:40
В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.