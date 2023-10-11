Следком выяснит обстоятельства гибели мужчины на пожаре в поселке рядом с ББК

Мужчина погиб на крупном пожаре в Медвежьегорском районе Карелии.

Сотрудники Следкома республики устанавливают точные причины гибели жителя Карелии 1964 года рождения.



В ночь на 11 октября загорелись два дома в поселке при первом шлюзе Беломорско-Балтийского канала рядом с Повенцом. На пепелище огнеборцы обнаружили труп.



Проходит доследственная проверка, по результатам которой следователи выяснят, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.



Как сообщили в СКР по нашему региону, предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.



Напомним, сгорели два двухэтажных четырехквартирных дома. В доме, в котором начался пожар, в одной из квартир еще были жильцы. Второй дом стоял пустым.



