Следком выяснит обстоятельства гибели мужчины на пожаре в поселке рядом с ББК

Мужчина погиб на крупном пожаре в Медвежьегорском районе Карелии.
Сотрудники Следкома республики устанавливают точные причины гибели жителя Карелии 1964 года рождения.
В ночь на 11 октября загорелись два дома в поселке при первом шлюзе Беломорско-Балтийского канала рядом с Повенцом. На пепелище огнеборцы обнаружили труп.
Проходит доследственная проверка, по результатам которой следователи выяснят, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.
Как сообщили в СКР по нашему региону, предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, сгорели два двухэтажных четырехквартирных дома. В доме, в котором начался пожар, в одной из квартир еще были жильцы. Второй дом стоял пустым.
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