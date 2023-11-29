Следком выяснит обстоятельства гибели двоих мужчин на пожаре в Сегежском районе

Трагедия в поселке Идель произошла вечером 30 ноября.

Сотрудники республиканского Следкома организовали доследственную проверку в связи с гибелью двоих мужчин при пожаре.



По предварительным данным, 30 ноября, в 20.30 в следственный отдел поступило сообщение о локализации пожара в доме №5 по улице Деповской в поселке Идель Сегежского района. В огне погибли двое мужчин, 1963-го и 1965 года рождения. Их обгоревшие тела нашли во время разбора пожарного мусора, сообщили в региональном Следкоме.



На место выехал следователь, причины пожара устанавливаются.



Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. После проверки в ведомстве решат, возбуждать уголовное дело, или нет.