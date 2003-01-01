Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже

Часть колонны обрушилась с фасада Музейного центра и библиотеки в городе Сегежа.
Инцидент произошел 29 ноября на пересечении улиц Советская и Мира. Во время обрушения рядом со зданием проходил человек. Этот момент попал на видео, ролик опубликовало сообщество .
Отметим, что реконструкция здания была завершена совсем недавно, в августе 2024 года. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура».
Сегодня Следком сообщил о проведении доследственной проверки.
— По данным обстоятельствам в следственном отделе по городу Сегеже СУ СК России по Республике Карелия проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках проверки буду установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действия ответственных лиц, — сообщили в ведомстве.