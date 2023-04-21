Следком занялся гибелью подростка на Ключевском карьере в Петрозаводске

В воскресенье, 25 июня, на Ключевском карьере в Петрозаводске утонул подросток 2006 года рождения, сообщили в Следкоме республики.

Сотрудники Следкома Карелии организовали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.



По предварительным данным, 25 июня на Ключевском карьере во время купания утонул горожанин 2006 года рождения.



На место происшествия выехала следственного-оперативная группа, которая нашла тело подростка.



По результатам проверки в Следкоме решат, возбуждать уголовное дело, или нет.