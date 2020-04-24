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Следкомитет России занялся поисками в Карелии "геноцида по рассовому признаку"

Новости. Общество
16:00, 25 Апреля 2020
фото: Финский лагерь в оккупированном Петрозаводске. Фото: sa-kuva.fi
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Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?

Поводом для доследственной проверки стали – цитирую – "рассекреченные ФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны".

Точку в вопросе поставил судебный процесс над бывшим руководством Финляндии, который состоялся в ноябре 1945 – феврале 1946 гг. Экс-президент страны Ристо Рюти, шесть финских министров и посол Финляндии в Германии были признаны виновными в развязывании войны с Советским Союзом и получили различные тюремные сроки, но вскоре также были амнистированы, а СССР и Финляндия заключили в 1948 году договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Почему же тогда Следственный комитет России "неожиданно" вспомнил о рассекреченных материалах Управления ФСБ РФ по Республике Карелия об уничтожении финскими оккупантами советских военнопленных и мирного населения Карело-Финской ССР в период Великой Отечественной войны, задается вопросом журналист Валерий Поташов.

"Не потому ли что нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший финский премьер Антти Ринне предложили Национальному архиву страны выяснить, сколько финнов погибли во время сталинских репрессий в Советском Союзе?", – написал он.

Подробнее читайте в материале "Эхо Сандармоха?"

23 апреля стало известно, что Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации.

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