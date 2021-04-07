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Следователь полиции Петрозаводска, подозреваемая в фальсификации доказательств по уголовному делу, пойдет под суд

Новости. Криминал
14:50, 08 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Сегодня Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство карельского Следкома о домашнем аресте женщины-дознавателя полиции Петрозаводска, которой вменяется в вину фальсификация доказательств по уголовному делу.

Сегодня 8 апреля судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в 15.30 начнет рассмотрение ходатайства карельского Следкома о домашнем аресте сроком на 2 месяца дознавателя городской полиции В.

По полученной нами в правоохранительных органах информации, задержанной два дня назад женщине-дознавателю 1980 года рождения вменяется в вину ст.303 ч.2 УК РФ: фальсификация доказательств по уголовному делу.

По данным "Столицы на Онего", этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения закона сотрудниками органов внутренних дел. Материалы проверки надзорное ведомство передало в Следком для дальнейшего разбирательства.

Защищает сотрудницу полиции адвокат Константин Кибизов, на данный момент отказавшийся от каких-либо комментариев по уголовному делу своей доверительницы.

Если вина сотрудницы полиции Петрозаводска будет доказана судом, за это преступление средней тяжести ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-04-08 15:30:45
Если вина не будет доказана, то кому попадёт?
Гость
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