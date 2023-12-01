Следователи Карелии почтили память бойцов в День Неизвестного Солдата

В День Неизвестного Солдата офицеры республиканского Следкома возложили цветы к мемориальному комплексу и памятнику воинам Великой Отечественной.

Как сообщили в Следкоме республики, 3 декабря в России отмечают. День Неизвестного Солдата.



«Дата выбрана не случайно — 3 декабря 1996 года в Александровский сад к Кремлевской стене был захоронен прах неизвестного солдата», — говорится в сообщении ведомства.



В это воскресенье сотрудники следственного управления СКР по нашей республике в Петрозаводске и в городе Сортавала пришли с цветами к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы», памятнику воинам.



«Все они — герои нашей страны, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению память о них и их бессмертном подвиге», — сказано в пресс-релизе.



Присутствующие почтили память неизвестных солдат минутой молчания.



