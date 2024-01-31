Следователи Карелии раскрыли обстоятельства страшного преступления

Жуткая находка в карельском лесу привела к местному жителю, сообщили в Следкоме республики

В Сегеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Расследование началось после того, каак в июле 2023 года в лесу, недалеко от очистных сооружений поселка Надвоицы были найдены скелетированные останки человека. Личность погибшего установили - им оказался 44-летний мужчина, и повреждения головы свидетельствовали о насильственной смерти.

Вскоре был найден и подозреваемый. На допросе он дал признательные показания и рассказал, как все произошло. Двое мужчин выпивали в сарае, затем началась ссора, старший схватил полено и несколько раз ударил по голове своего оппонента. Уже затем, понява, что убил его, вынес тело в лес и спрятал.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.