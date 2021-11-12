Следователи Карелии раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад

В Костомукше предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в преступлении, совершенном в 2008 году, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 24 ноября 2008 года обвиняемый в ходе ссоры несколько раз ударил своего оппонента ножом. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый скрылся. Через некоторое время, придя в сознание, потерпевший выбрался из квартиры и обратился на улице за помощью. Раненого госпитализировали, но через несколько дней он скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти явилось хроническое заболевание потерпевшего, а не причиненные ему травмы.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но целенаправленная работа следователей принесла результат — виновного удалось установить. Им оказался 62 — летний местный житель, который после инцидента был осужден по другому преступлению и попал в колонию. Обвиняемый признался в совершенном преступлении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.