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Следователи начали проверку из-за найденной собакой человеческой головы

Новости. Криминал
21:30, 03 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

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В Тульской области проводится проверка из-за обнаружения обезглавленного тела россиянина.

В Тульской области российские следователи начали доследственную проверку из-за обнаруженного прохожей обезглавленного тела россиянина. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Зинаида Каминская.

По данным следствия, в городе Щекино во время прогулки с хозяйкой собака обнаружила человеческую голову. Страшную находку животное раскопало в сугробе. Позже на территории частного домовладения недалеко от сугроба с головой нашли и тело погибшего россиянина.

«По факту смерти мужчины проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы, устанавливается причина смерти и личность погибшего», — рассказала Зинаида Каминская.

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