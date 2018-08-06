Следователи отказались возбуждать уголовное дело после гибели туриста на Киваче

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершилась доследственная проверка по факту гибели туриста из Ленинградской области на Киваче в Карелии.

Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач.

Напомним, 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки по заповеднику молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены.