11:49, 06 Августа 2018
Следователи отказались возбуждать уголовное дело после гибели туриста на Киваче
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Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач, сообщили в Следкоме Карелии.
Завершилась доследственная проверка по факту гибели туриста из Ленинградской области на Киваче в Карелии.
Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач.
Напомним, 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки по заповеднику молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены.
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