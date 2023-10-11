Следователи Петрозаводска передали в суд дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек

В насильственных действиях сексуального характера обвиняют 53-летнего мужчину.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Следствие обнаружило, что в июне 2023 года в поселке в Прионежском районе обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении девочек 7 и 8 лет действия сексуального характера. Местная жительница, которая стала очевидцем, рассказала о случившемся правоохранителям.

Во время предварительного следствия мужчина содержался под стражей. Вину в совершенном преступлении он полностью признал.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.