Следователи Петрозаводска передали в суд дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек

В насильственных действиях сексуального характера обвиняют 53-летнего мужчину.
Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
Следствие обнаружило, что в июне 2023 года в поселке в Прионежском районе обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении девочек 7 и 8 лет действия сексуального характера. Местная жительница, которая стала очевидцем, рассказала о случившемся правоохранителям.
Во время предварительного следствия мужчина содержался под стражей. Вину в совершенном преступлении он полностью признал.
Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.
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