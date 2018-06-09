Следователи рассказали, кто погиб на пожаре в Чалне

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В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает следком Карелии.
Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июня в поселке Чална произошел пожар. При тушении пожара в деревянном доме обнаружено тело 62-летнего хозяина. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Пожар возник, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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