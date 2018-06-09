Следователи рассказали, кто погиб на пожаре в Чалне

В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает следком Карелии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июня в поселке Чална произошел пожар. При тушении пожара в деревянном доме обнаружено тело 62-летнего хозяина. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Пожар возник, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.