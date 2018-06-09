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Новости. Происшествия
10:35, 09 Июня 2018

Следователи рассказали, кто погиб на пожаре в Чалне

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В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает следком Карелии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июня в поселке Чална произошел пожар. При тушении пожара в деревянном доме обнаружено тело 62-летнего хозяина. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Пожар возник, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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