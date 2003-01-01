Следователи смогли найти «брокера», который обокрал карельского пенсионера

Прокуратура отчиталась о редком случае, когда удалось найти интернет-мошенника и довести дело до суда.

Интернет-мошенников, которые убеждают карельских пенсионеров переводить им деньги, как правило, найти не удается. В прокуратуре Карелии рассказали о редком случае, когда следователи смогли это сделать. Так прокуратура Питкярантского района провела проверку по обращению 62-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Еще в июне 2024 года заявителю позвонил неизвестный мужчина, который представился брокером. Он предложил гражданину увеличить накопления и убедил его перевести 704 тысяч рублей на «резервный» счет.

Следственные органы смогли найти «брокера» — им оказался житель Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе его расследования установлен владелец счета.

Прокуратура направила в Троицкий городской суд Челябинской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшего неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.