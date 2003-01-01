Следователи установили личность погибшего в Белом море туриста

Сотрудники СК провели осмотр тела, обнаруженного на острове Большой Топ.
6 августа в акватории Белого моря было обнаружено тело мужчины, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— В ходе опознания с участием родственников, прибывших из Волгоградской области, установлена личность погибшего. Мужчина, 1987 г. р., был участником похода туристов на личных плавсредствах к архипелагу Соловки, — рассказали в ведомстве.
Ранее о местоположении тела Виктора Зузанова сообщили в телеграм-канале «Поиск Леры и Виктора». Погибшего туриста нашёл лодочник, занимающийся перевозом людей на Соловецкие острова.