Следователи установили личность только одного из трех погибших на пожаре в Медвежьегорске

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в районном центре Карелии.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в Медвежьегорске по факту обнаружения на месте пожара тел трех человек возбуждено уголовное дело.



По имеющимся данным, ночью с 10 по 11 декабря в квартире жилого дома по улице Горького в Медвежьегорске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и тела еще двух неустановленных граждан.



В настоящее время следователями проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела трех человек, двух мужчин и женщины.