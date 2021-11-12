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Следователи установили личность только одного из трех погибших на пожаре в Медвежьегорске

Новости. Происшествия
15:47, 11 Декабря 2021
фото: © Следственный комитет Карелии

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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в районном центре Карелии.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в Медвежьегорске по факту обнаружения на месте пожара тел трех человек возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, ночью с 10 по 11 декабря в квартире жилого дома по улице Горького в Медвежьегорске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и тела еще двух неустановленных граждан.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела трех человек, двух мужчин и женщины.

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Комментарии

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кир
2021-12-11 16:54:57
Причина одна - пьянство. :)
Милки Вэй
2021-12-11 17:35:28
кир, 80%, 15% (забытые электроприборы, что не всегда по пьяне) и примерно 5% замыкание электропроводки.
кир
2021-12-11 18:03:50
Милки Вэй, спасибо, от этого не легче. :)
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