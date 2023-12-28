Следователи установят точные причины гибели мужчины на сильном пожаре в Петрозаводске

Трагедия на Перевалке произошла вечером 28 декабря.

Сотрудники карельского Следкома выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в Петрозаводске. Как отметили в ведомстве, 28 декабря, в районе 19.00, в квартире жилого дома по улице Архипова после тушения пожара нашли обгоревшее тело человека.



Проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь.



Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и генетическая. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической судебной экспертизы.



По результатам проверки в Следкоме решат, возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, сильный пожар произошел вечером в четверг, 28 декабря в доме № 22 по улице Архипова в Петрозаводске.

Возгорание произошло в квартире на последнем, пятом этаже.



Пожар на Перевалке в карельской столице очевидцы сняли на видеокамеру и выложили в сеть.