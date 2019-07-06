"Следователи вообще подсчитывали, какой ущерб они нанесут своими действиями?"

Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.

Правоохранительные органы приехали в дом 52-летней Ираиды Шалак ранним утром 13 июня. В этот день в доме, кроме взрослых, ночевали двое внуков и племянник. Одновременно силовики нагрянули к фермерам, членам фермерского потребительского кооператива "Олонец-Агро". В четверг, после заседания Верховного суда Карелии, они рассказали журналистам, что на каждого из них оказывалось давление, звучали угрозы, что они "пойдут паровозом" следом за Шалак. Чтобы этого не произошло, снова рассказывают фермеры, их просили согласиться с версией следствия, подписать показания, "нужные следствию", после чего перейти в разряд свидетелей. Допросы продолжались почти 12 часов с раннего утра.

Спустя три дня после этих событий, 17 июня, следователи направили в горсуд Петрозаводска ходатайство об аресте Шалак, так как, по мнению правоохранителей, фермер могла скрыться от следствия, совершить другие преступления, оказать давление на свидетелей. Суд согласился с доводами следователей и отправил Шалак под стражу вплоть до 6 августа. Женщине было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

- Я, как житель Республики Карелия, скажу – мне стыдно за действия сотрудников правоохранительных органов в отношении Ираиды Шалак – сказал адвокат Михаил Шогин.

- Я хочу для себя уяснить вот такой вопрос, - завил второй адвокат Эраст Закиров, - когда следствие выходило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста – оно вообще думало о чем? Об объективной стороне расследования этого инкриминируемого преступления и какой ущерб причинила, по их мнению, Ираида Вяйневна и какой ущерб будет причинен тем, что она будет находиться под стражей?.. Сейчас у нас каждый день кормит год. Они (следователи) вообще подсчитывали, какой ущерб они нанесут своими действиями, из-за того, что будет парализована работа этих сельскохозяйственных кооперативов? Сейчас самая ответственная пора в сельском хозяйстве, в растениеводстве. Никаких доказательств, что Шалак занимается какими-то воздействиями или противодействием следствию, не предоставлено. Тут у нас случай из ряда вон выходящий – бьют по рукам тем, кто нас с вами кормит.

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