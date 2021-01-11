Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на пожаре в Карелии

Карельские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины во время пожара, произошедшего в Петрозаводске.

В Петрозаводске следователи проводят доследственную проверку по факту гибели женщины при пожаре, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, 11 января этого года в деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. В одной из квартир было обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь.