Следователи выяснят причины гибели женщины при пожаре на востоке Карелии (ВИДЕО)

Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели жительницы Пудожского района при пожаре в одном из поселков, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следкома Карелии проводят ведомственную проверку по факту трагедии при пожаре.



Как рассказали в ведомстве, в районе полудня 26 мая следователям поступила информация о том, что при тушения пожара деревянного жилого дома на улице Молодежной в поселке Кубово обнаружено тело женщины 1990 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



Чтобы установить причину смерти женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отдельную экспертизу назначили, чтобы узнать, из-за чего точно произошел пожар.



После проверки в Следкоме Карелии решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.