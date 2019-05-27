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Новости. Происшествия
15:04, 27 Мая 2019
фото: кадр из видео/ [Рупор] Медвежьегорска / ВК

Следователи занялись дракой с участием депутата из горсовета Медвежьегорска

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Следственный комитет начал проверку по факту избиения депутатом городского совета Медвежьегорска работника культуры.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в карельском управлении следственного комитета.

"По факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, по версии местных СМИ, депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове.

Пользователи соцсети узнали в агрессоре медвежьегорского депутата, а в обидчике - работника местного Дома культуры.

На видеозаписи с камеры внутреннего наблюдения видно, как в фойе учреждения появляются два мужчины, между которыми, предположительно, происходит словесный конфликт. Один из героев видео показывает своему оппоненту сжатый кулак. Когда второй участник сцены отворачивается и пытается уйти, агрессор наносит ему удар в область левого виска кулаком правой руки. Далее запись, размещенная в паблике  "[Рупор] Медвежьегорска" в соцсети "Вконтакте", обрывается.

Авторы поста называют имена предполагаемых участников конфликта. По их мнению, в роли агрессора выступает депутат Медвежьегорского горсовета Александр Плеханов, а в роли пострадавшего от удара оказался якобы заместитель директора Дома культуры по фамилии Белов.

Как сообщается в паблике, Плеханов ранее занимал должность директора местного ДК, а конфликт мог возникнуть из-за расхождения представлений двух мужчин о качестве ремонта кровли, произведенного в учреждении культуры ранее. По информации сообщества, конфликт возник непосредственно в фойе местного ДК.

"По мнению редакции, именно личное мнение господина Белова о качестве выполненных работ по ремонту кровли здания ДК и дало повод для нападения на него со стороны Александра Плеханова. Белов предпринял попытки отстоять документы, на которые покушался Плеханов, а именно акт экспертной организации о выявленных нарушениях и халатности, допущенных при ремонте кровли", - пишут авторы медвежьегорского паблика и утверждают, что отремонтированная ранее крыша ДК сейчас протекает.

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