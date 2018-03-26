Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске

По факту смерти молодой роженицы, у которой осталось трое детей, началась доследственная проверка, сообщили в Минздраве Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо, в котором сообщалось, что вопиющий случай произошёл в Петрозаводском роддоме: после родов умерла молодая жительница Заозерья, без мамы остались трое детей – написали родственники умершей.

"В воскресенье 11 марта в 14.10 у жительницы села Заозерье был один из счастливых дней в ее жизни: на свет появился третий ребёнок в семье - мальчишка, абсолютно здоровый,весом 3750 и ростом 54 см, назвали Мишенькой. Все бы хорошо, если бы не страшное "но".

Мишенька родился с помощью кесарева сечения. Мамочку оставили в палате интенсивной терапии до следующего дня. Но через несколько часов у роженицы начал кровить шов, и ей наложили ещё два шва, не удосужившись сделать УЗИ брюшной полости , написали родственнипки, - и только в 00:00 врачи все-таки сдали УЗИ, которое покзало внутреннее кровотечение - и Любу экстренно оперируют. В ходе операции потеря крови в общем составляет 2,8 л (данные по записям в заключении), а врачи говорят, что, скорее всего, потеря была намного больше. Также во время операции происходит остановка сердца. Врачи констатируют клиническую смерть, завести сердце смогли только на девятой минуте, что было слишком поздно. В результате Люба впала в кому, в который пребывала 12 дней, и скончалась. У Любы осталась мама - пенсионер 70 лет, трое детей: 16 лет, 2,7 года и малышу всего 13 дней".

Родные пообещали придать огласке этот случай и найти виноватых в смерти многодетной матери.

В Минздраве Карелии сообщили, что по факту смерти роженицы начата доследственная проверка.

Как стало известно "Столице на Онего", трагедия произошла с роженицей в роддоме имени К.А.Гуткина.