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Следственный изолятор обновили к юбилею Карелии

Новости. Общество
18:40, 19 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Жизнь заключенных СИЗО №1 Петрозаводска стала комфортнее.

Как сообщили в УФСИН Карелии, следственному изолятору №1 в Петрозаводске, распложенному на улице Герцена, исполнилось 158 лет.

Именно здесь в дореволюционный период находился Петрозаводский "тюремный замок". Тюрьма в Петрозаводске существует уже около трёх столетий. Первая: тюрьма появилась в Петрозаводске не позднее 1717 года.

Тюрьма до 1862 года располагалась на Круглой площади в двух каменных флигелях. В 1862 году городскую тюрьму сменил "Тюремный замок". Строительство нового "тюремного замка" было начато по причине ветхости, а также малой вместимости и отсутствия многих служебных и хозяйственных помещений.

Новое трёхэтажное каменное здание Петрозаводского "тюремного замка" в первые же годы своего существования оказалось переполнено в два-два с половиной раза сверх установленного лимита наполнения, что выявило непрактичность проекта.

В 1890 году были начаты работы по устройству больницы для арестантов, которые были закончены через год. В 1899 году при Петрозаводском "тюремном замке" было построено здание для содержания в нем арестантов женского пола.

Следственный изолятор №1 является самым старинным из учреждений уголовно-исполнительной системы Карелии, но, претерпевая различного рода перестройки, ремонтные работы, ничего общего с обликом "тюремного замка" конца XIX века современный СИЗО не имеет.

За последние 10 лет реконструированы помещения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отремонтирована кровля, овощехранилище, вентиляционная система, столовая. В декабре 2018 года оборудована и введена в действие новая камера повышенной комфортности, в которой могут располагаться женщины с малолетними и новорожденными детьми. К 100-летию Республики обновлены фасады здания.

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