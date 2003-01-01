Следственный Комитет доложит в Москву о ходе расследования покушения на убийство в Карелии

Центральный аппарат Следственного комитета России возьмет на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство в Карелии. Речь идет о нападении 15-летнего подростка на 22-летнего мужчину с инвалидностью.

По данным следствия, потерпевший был жестоко избит и в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Республике Карелия А.К. Степанову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления, сообщает Следком России.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях. Расследование продолжается.

Напомним, 1 ноября полицией в Беломорске был задержан обвиняемый в покушении на убийство 15-летний подросток.