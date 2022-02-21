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Следственный комитет Карелии напомнил жителям об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Новости. Общество
07:15, 25 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Соответствующее заявление Следком сделал в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

Следственный комитет Карелии распространил на официальной странице в ВКонтакте предостережение вышестоящего ведомства об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной, - говорится в заявлении Следственного комитета. -  Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу.

Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2022-02-25 08:49:47
Позор
кир
2022-02-25 09:07:06
goo, тебе позор. Не пиши дурость.
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