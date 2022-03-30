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Следственный комитет Карелии подарил семье беженцев из Украины детскую коляску

Новости. Общество
18:00, 14 Апреля 2022
фото: © СУ СК РФ по РК

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Руководитель следственного управления встретился с беженцами, прибывшими на территорию Карелии.

Руководитель следственного управления Карелии генерал-майор юстиции Евгений Николаевич Швец встретился с многодетной семьей, прибывшей в Петрозаводск.

В ходе встречи семья рассказала о своих планах на первое время, а также по продолжению обучения четверых мальчиков в школе. Руководитель следственного управления внимательно отнесся к насущным проблемам членов семьи, выразил слова поддержки, готовность оказать содействие в решении возникших вопросов и дал соответствующие поручения подчиненным сотрудникам.

Офицеры следственного комитета подарили детям школьные принадлежности, детское питание и подарки. Самому младшему члену семьи - двухлетней Виктории сотрудники следственного управления приобрели детскую коляску.

Прибывшая семья поблагодарила сотрудников следственного управления за теплый прием.

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