Следственный комитет Карелии заинтересовался пожаром, где погиб одинокий мужчина

В Кемском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре в поселке Панозеро, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что ночью 27 февраля в частном жилом доме поселка Панозеро Кемского района произошел пожар, при тушении которого было обнаружено тело мужчины 1962 года рождения. Возможными причинами пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем или неисправная электропроводка.

Предварительно причиной смерти потерпевшего являются множественные термические ожоги.

По результатам проведенной доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина в квартире жил один, женщина-соседка увидела начинающийся пожар и успела выбежать на улицу.