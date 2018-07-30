Следственный комитет начал проверку гибели рабочего в Сегеже

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В Карелии республиканское управление Следственного комитета начало проверку гибели 29-летнего мужчины на территории Сегежского ЦБК.
Ранее стало известно, что 28 июля на территории комбината во время строительно-монтажных работ, производимых подрядной организацией, краном придавило монтажника, который приехал в Карелию из Волгограда.
"Установлено, что мужчина, будучи работником организации, занимающейся монтажными работами, в ходе производства работ получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия", - сообщили в понедельник в СУ СК.
По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
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