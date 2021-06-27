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Следственный комитет разберется с заражением коронавирусом в «Артеке», где есть дети из Карелии

Новости. Общество
14:57, 27 Июня 2021
фото: © artek.org

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в детском центре «Артек», где отдыхают дети из Карелии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи установили, что в детском центре «Артек» у ряда детей выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем инфицированные дети, а также контактировавшие с ними дети с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в обсерваторы, в том числе санаторий «Прибой» в Евпатории.

«По результатам выезда в санаторий „Прибой“ установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено. От родителей, дети которых проходят лечение в санатории „Прибой“, заявлений и жалоб не поступало», — сообщили в СК.

Глава ведомства обратил внимание подчиненных на необходимость постоянного контакта с руководством детского центра и медиками для получения родителями детей оперативной и исчерпывающей информации о произошедшем и текущем ходе лечения.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что в «Артеке» отдыхают 28 ребят из Карелии. 

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Комментарии

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кир
2021-06-27 16:56:41
Канцлер Германии там отдыхала в детстве. Ей ничего не было. Стала большим начальником. Так, Вася?
наташка
2021-06-27 16:01:40
Это простые дети или чьи-то ?
Гость
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