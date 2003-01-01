РЕКЛАМА
Новости

В Карелии началась добыча мрамора для реставрации Исаакиевского собора

20:30

В Петрозаводске пройдет донорская суббота

20:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти туристов на Белом море

19:42

В Карелии предложили выплатить миллион рублей матерям-героиням

19:00

ВТБ вручил спецприз за новый рекорд: итоги марафона «Пушкин–Петербург»

18:30

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

17:40

Карельский боксер Роман Богданов начал выступление на международном турнире с победы

17:20

Радиационный туман окутает Карелию 10 сентября

17:00

Правила поездок в туманную погоду напомнили в МЧС Карелии

16:45

Умер один из создателей всех частей «Гарри Поттера»

16:20

Карельские ветераны СВО приняли участие в Летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

16:07

2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии

15:50

Карельский спортсмен Владислав Ларин вернулся с международных стартов с медалями

15:30

Охлопков: инфекционное отделение в Лоухском районе сохранят

15:10

Заслуженный журналист Карелии украл кошелек у пенсионерки в магазине

14:50

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян перенесла серьезную операцию

14:35

Организация безопасности частного жилья

14:30

Строительство часовни на площади Кирова в Петрозаводске приостановят

14:20

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

14:06

Команды из Карелии отправились на «Президентские состязания» в «Орленок»

14:00

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

13:45

АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

13:20

Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

13:15

Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

13:00

Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

12:45

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

12:30

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

12:20

В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

12:00

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

11:45

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

11:30

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

11:00

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

10:40

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10

Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

23:00

В Олонецком районе Карелии простились с погибшим в ходе СВО

22:10

Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

21:30

Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

20:20

36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

20:00

Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

19:45

Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

19:30

Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

19:00

В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

18:30

Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

18:10

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти туристов на Белом море
Сегодня 19:42 Происшествия
Поделиться

Дело возбудили после вмешательства Александра Бастрыкина. Ранее следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности самими туристами.

фото: © коллаж «Столица на Онего»

После вмешательства Александра Бастрыкина Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели трех членов туристической группы, выполнявших сплав на байдарках по маршруту от острова Русские Кузова Кемского района Республики Карелия до острова Соловецкий Архангельской области (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Таким образом Следком Карелии выполнил поручение главы Следкома России Александра Бастрыкина. Ранее ведомство не увидело оснований для возбуждения дела и не нашло оснований для привлечения к ответственности других лиц, посчитав, что в своей смерти виноваты сами туристы. Хотя родственники погибших были не согласны с такими выводами.

Напомним, 15 июля группа туристов из девяти жителей Волгоградской области приехала в Карелию, чтобы сплавиться на байдарках. Позднее, 19 июля, во время движения по Белому морю к острову Соловецкий в Архангельской области туристы на байдарках перевернулись из-за плохой погоды. В результате погибли три человека. Туристы не регистрировались в МЧС, проигнорировали штормовое предупреждение и использовали неподходящие для морского плавания байдарки. Не все участники были в спасательных жилетах.

Погибли 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев. Их тела были обнаружены в период с 23 июля по 6 августа. 

Обсудить (0) в ленту
