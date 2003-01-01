Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти туристов на Белом море

Дело возбудили после вмешательства Александра Бастрыкина. Ранее следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности самими туристами.
После вмешательства Александра Бастрыкина Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели трех членов туристической группы, выполнявших сплав на байдарках по маршруту от острова Русские Кузова Кемского района Республики Карелия до острова Соловецкий Архангельской области (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Таким образом Следком Карелии выполнил поручение главы Следкома России Александра Бастрыкина. Ранее ведомство не увидело оснований для возбуждения дела и не нашло оснований для привлечения к ответственности других лиц, посчитав, что в своей смерти виноваты сами туристы. Хотя родственники погибших были не согласны с такими выводами.
Напомним, 15 июля группа туристов из девяти жителей Волгоградской области приехала в Карелию, чтобы сплавиться на байдарках. Позднее, 19 июля, во время движения по Белому морю к острову Соловецкий в Архангельской области туристы на байдарках перевернулись из-за плохой погоды. В результате погибли три человека. Туристы не регистрировались в МЧС, проигнорировали штормовое предупреждение и использовали неподходящие для морского плавания байдарки. Не все участники были в спасательных жилетах.
Погибли 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев. Их тела были обнаружены в период с 23 июля по 6 августа.