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Следствие сообщило подробности о взрыве, от которого пострадал рабочий предприятия в Карелии

Новости. Происшествия
08:45, 12 Сентября 2021

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Рабочий горнодобывающего предприятия в Карелии пострадал в результате взрыва электродетонатора, который он держал в руках.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения взрывных работ на карьере Койккомяки вблизи поселка Кааламо города Сортавала Республики Карелия, в руках работника ООО „Карелвзрывпром“, 43-летнего мужчины непроизвольно сработал электродетонатор, в результате чего он получил травмы — утрату правой кисти руки, ожоги лица и глаз. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла еще 5 сентября.

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП.

«Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, завершен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в Следкоме.

Как сообщалось ранее, первую помощь рабочему оказали местные врачи, позднее мужчину перевезли в Петрозаводск, в Республиканскую больницу им. Баранова. Запланирована госпитализация в одну из клиник Санкт-Петербурга.

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