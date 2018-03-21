Следующие выборы в Карелии пройдут в апреле

В трех районах Карелии 29 апреля состоятся выборы в органы местного самоуправления.

В Карелии уже подвели окончательные итоги голосования на выборах Президента России, но работа региональной Центральной избирательной комиссии продолжается. Сейчас ЦИК РК сосредоточена на подготовке к проведению муниципальных кампаний, которые назначены на последнее воскресенье апреля.

29 апреля 2018 года в двух районах республики пройдут выборы главы сельского поселения: Кяппесельгского в Кондопожском районе и Коткозерского – в Олонецком (здесь выборы будут досрочные). А в Кемском районе пройдут дополнительные выборы депутата в совет Кемского городского поселения.

Выдвижение кандидатов завершилось 17 марта, сейчас идет регистрация.

На должность главы Кяппесельгского поселения претендуют как партийные кандидаты, так и самовыдвиженцы. При поддержке "Единой России" в выборах участвует главный специалист местной администрации Эльвира Попович (уже зарегистрирована); ЛДПР сделала ставку на полицейского Игоря Ригачного. В качестве самовыдвиженцев в кампании участвуют: инженер ОАО "Кондопога" Юлия Нетылько (зарегистрированный кандидат) и безработная Мария Цадейко.

За место главы Коткозерского поселения поборются председатель совета поселения Надежда Рубец (выдвинута "Единой Россией") и самовыдвиженец Александр Судников, который в настоящее время нигде не работает. Оба являются зарегистрированными кандидатами.

Мандат депутата Кеми может достаться: работнику РЖД Алексею Ремшуеву (идет на выборы при поддержке ЛДПР), директору школы Инне Коноваловой (выдвинута "Единой Россией") или инспектору управления ОЖД, самовыдвиженцу Галине Амосовой. Впрочем, никто из кандидатов пока не зарегистрирован.