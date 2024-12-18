Следующий через Карелию двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области.

Следующий через Карелию двухэтажный пассажирский поезд «Мурманск — Санкт-Петербург» столкнулся с грузовым и сошел с рельсов в Мурманской области. Об этом сообщает тг-канал SHOT.

На данный момент известно как минимум о двух пострадавших. Женщину с ребенком зажало в вагоне, они оказались ранены осколками.

Всего, как уточняется, перевернулось три вагона. Подробности происшествия уточняются.