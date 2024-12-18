Следующий через Карелию двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области.
Следующий через Карелию двухэтажный пассажирский поезд «Мурманск — Санкт-Петербург» столкнулся с грузовым и сошел с рельсов в Мурманской области. Об этом сообщает тг-канал SHOT.
На данный момент известно как минимум о двух пострадавших. Женщину с ребенком зажало в вагоне, они оказались ранены осколками.
Всего, как уточняется, перевернулось три вагона. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание