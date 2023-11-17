Следы из обворованного дома привели полицейских к жилищу похитителя в Медвежьегорском районе

Полицейские по следам пришли к дому злоумышленника в соседнем поселке.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже из дома в одной из деревень. Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев и забрался в дом, разбив стекло на веранде.

Сотрудники уголовного розыска установили, что неизвестный похитил шуруповёрт, продукты и около сорока метров электропроводки.

Полицейские обследовали местность и обнаружили следы мужских ботинок. Следы вели в соседний поселок. По ним полицейские вышли к дому злоумышленника, которым оказался 37-летний мужчина.

Ранее судимый неработающий подозреваемый во всем сознался. Часть украденного имущества у него изъяли и вернут законному владельцу. Медную электропроводку фигурант спрятал, и когда вернулся за ней с оперативниками, увидел, что она пропала.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.