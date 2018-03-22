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Новости. Общество
18:20, 22 Марта 2018

Следы кокаина и героина есть на пальцах каждого десятого человека

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Британские наркологи выяснили, что в развитых странах мира следы кокаина и героина встречаются на пальцах каждого десятого человека, причем большинство из них никогда не употребляло эти наркотики.

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical Chemistry.

"В это можно не верить, но кокаин на самом деле относится к числу одного из самых распространенных загрязнителей окружающей среды. К примеру, его молекулы часто встречаются на поверхности многих купюр. И все же, то, что мы открыли, крайне удивило нас. Мы надеемся, что подобные опыты помогут нам защитить невинных людей от ложного срабатывания тестов на прием наркотиков", — рассказывает Мелания Бэйли из университета Сюррея (Великобритания).

Год назад британские ученые разработали методику, которая позволяет "за секунды" находить следы самых популярных и тяжелых наркотиков, в том числе кокаина, а также героина и других опиатов, в отпечатках пальцев людей.

Практически сразу после ее создания Бэйли и ее коллеги задумались о том, как часто подобные тесты могут выдавать ложные результаты, к примеру, в результате того, если невинный человек дотронется до тела или пожмет руку преступнику-наркоману. Они проверили эту идею, заручившись поддержкой 65 добровольцев, часть из которых употребляла эти вещества, а другие никогда их не пробовали.

Ученых сильно удивили результаты этих опытов: сразу 13% отпечатков пальцев добровольцев, не употреблявших наркотики, содержали в себе следы кокаина, а еще в 1% присутствовали следы героина или его производных.

 

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