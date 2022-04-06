Следы волков, преследовавших лося, были найдены на севере Карелии (ФОТО)

В Национальном парке «Паанаярви» во время рейда обнаружились следы множества диких зверей.

Следы волков, шедших за лосем, обнаружили инспекторы Национального парка «Паанаярви» на севере Карелии. Они же нашли следы росомахи и даже проснувшегося от зимнего сна медведя — за ним тоже следовали волки.

«Вереницы следов по пути следования инспекторского рейда. Здесь прошёл лось, за ним — волки, здесь — медведь, и снова волки. А на снегоходной дорожке оставила следы росомаха», — описали следы животных в паблике парка.

Ранее камера фотоловушки в национальном парке «Паанаярви» запечатлела шествие волков.