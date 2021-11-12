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Слепой с рождения мужчина получил водительские права

Новости. Общество
22:00, 25 Ноября 2021
фото: © George Hodan

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Чтобы сдать экзамен, слепой мотоциклист воспользовался помощью друга.

С рождения слепой австралиец Часс Моллер-Нильсон смог получить водительские права на управление внедорожным мотоциклом. Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на ABC News.

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, мужчине потребовалась помощь друга. «Навигатор» ехал рядом со своим слепым товарищем и давал указания и информацию о маршруте через встроенные в их шлемы микрофон и наушники. «Самое важное, что можно сделать — это задать ключевые точки, такие как «вы находитесь на этой части курса», а затем просто управлять влево или вправо», — рассказал Моллер-Нильсон.

С какой скоростью ехать и как тормозить, он решал сам. Пока что команда друзей выполняет простые наклоны и повороты, но планируют со временем усложнять задачи. В настоящее время пара катается по грунтовому велосипедному треку в мотопарке Квинсленда. 32-летний мотоциклист призвал не бояться трудностей и не слушать людей, которые уверяют, что у кого-то что-то не получится.

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