Слесарь частной компании в Карелии получил на работе тяжелые увечья

Слесарь-ремонтник поднимал груз с помощью подвесного механизма, когда оборвалась тяговая цепь и на спину сотрудника упала тяжелая запчасть.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего со слесарем-ремонтником ООО «Стройпроект».



Когда сотрудник поднимал тяжелый груз на подвесном механизме, оборвалась тяговая цепь. Как считают государственные инспекторы труда, при этом ремонтник неправильно закрепил груз, в результате чего один из узлов подъемника упал ему на спину.



Травму квалифицировали как тяжелую. В заключении инспекции труда значится, что в несчастном случае виновны те, кто не выдал слесарю-ремонтнику технологическую карту работ или другую техническую документацию.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщили в госинспекции труда Карелии.