Слесарь горной компании погиб на севере Карелии

Инспекция труда начала офииальное расследование.

Государственная инспекция труда республики начала расследование несчастного случая со смертельным исходом со слесарем-ремонтником ОП ООО «Гормашсервис» в Костомукше.

По результатам инспекторы сделают выводы выводы о причинах и обстоятельствах трагедии, говорится в сообщении ведомства.



По информации из открытых источников, обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «Гормашсервис» нанимает вахтовиков на различные работы в горнопромышленной отрасли.