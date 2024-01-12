Слесарь горной компании погиб на севере Карелии

Инспекция труда начала офииальное расследование.
Государственная инспекция труда республики начала расследование несчастного случая со смертельным исходом со слесарем-ремонтником ОП ООО «Гормашсервис» в Костомукше.
По результатам инспекторы сделают выводы выводы о причинах и обстоятельствах трагедии, говорится в сообщении ведомства.
По информации из открытых источников, обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «Гормашсервис» нанимает вахтовиков на различные работы в горнопромышленной отрасли.
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