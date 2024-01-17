Слесарь компании ТГК-1 получил травмы на производстве

Инспекция труда республики завершила расследование несчастного случая с сотрудником топливной компании.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование сокрытого несчастного случая со слесарем по ремонту газотурбинного оборудования 5 разряда филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».



Инспекторы установили, что работник получил легкие травмы во время разгрузки металлолома. Мужчина сидел в кузове МАЗа, опустив ногу в проем между железными деталями.



Мужчина о пострадавшей ноге никому не сообщил, поскольку в кузов грузовика его никто не звал, сообщили в надзорном ведомстве.



В инспекции установили, что

причинами несчастного случая стали неосторожность, невнимательность и поспешность самого пострадавшего, а также тот факт, что руководители слесаря не контролировали работы по разгрузке металла.