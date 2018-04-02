Слесарь-сантехник разыграл сцену перед коллегами и превратился в вора-форточника

Прокуратура Петрозаводска направила в суд дело в отношении 23-летнего слесаря-сантехника, которого обвинили в квартирной краже с ущербом в 1,6 млн рублей.

Предварительным следствием установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый случайно узнал от своей знакомой о том, что в одном из многоквартирных домов столицы Карелии проживает обеспеченная семья предпринимателей. Предположив, что в квартире могут быть ценности, молодой человек решил совершить кражу. Он установил наблюдение за квартирой и выяснил, что хозяева находятся в отъезде.

"Для облегчения проникновения в жилище злоумышленник предварительно ввел своего товарища в заблуждение относительно того, что имеет право проживания в этой квартире, но не может туда попасть, так как утерял ключи. При этом он перед коллегами по работе демонстративно разыграл историю с потерей ключей", - отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Затем похититель с помощью приятеля по веревке спустился с крыши дома на уровень окна кухни квартиры и, разбив ногой форточку, незаконно проник внутрь. В квартире вор в ящике стола нашел деньги в сумме 1,5 миллиона рублей, а в шкатулке - ювелирные изделия общей стоимостью более 156 тысяч рублей.

С украденным добром обвиняемый с места преступления скрылся тем же способом – через форточку на крышу. Деньги в течение нескольких месяцев тратил на свои нужды, а украшения продал незнакомому человеку в кафе в Мурманской области за 50 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.