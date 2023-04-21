«Слезы капали в Фо-Бо» в Петрозаводске

Короткометражки всероссийского Фестиваля уличного кино показали 15 июня в одном из городских кинотеатров.

В прошлый четверг петрозаводчане могли посмотреть работы конкурсной программы Фестиваля уличного кино, ежегодного показа лучших российских короткометражек, который в нашем городе проходил в стенах кинотеатра «Премьер».

Видеоролики длились не более 15-20 минут каждый. «Обычная свадьба», «Экстрасенс», были среди них и причудливые названия вроде «Слезы капали в Фо-Бо» — о девушке, потерявшей работу, или «Как с Максимом приключилась х (пип)я» — фильм о цензуре, но, как видно по заглавию, не без юмора.

По традиции лучшие работы определялись зрительским голосованием с помощью фонариков на смартфонах. Для этого по окончании сеанса названия показанных фильмов поочередно выводились на экран. Когда зритель видел упоминание особенно зацепившей его кинокартины, он «сигналил» фонариком. Происходило это в полной темноте.

Кинофестиваль проводится в городах России с 2014-го. В этом году он стартовал 1 июня и завершится 30 сентября. Организаторы напомнили, что победитель, определенный зрителями, получит полтора миллиона рублей на создание полнометражной работы.