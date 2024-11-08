«Слезы сквозь века»: петрозаводчане предложили скинуться на ремонт здания Национального музея Карелии

Куски краски отваливаются от фасада.

Горожане поделились в соцсети фотографиями здания Национального музея Карелии. Снимки опубликовали в паблике Петрозаводск Live.

«Национальный музей Республики Карелия. История сквозь века. Слезы сквозь века. Может скинемся на ремонт?», — написали авторы поста.

Судя по фотографиям, здание находится в плачевном состоянии. Краска отваливается вместе со штукатуркой, видна кирпичная кладка. Здание нуждается в ремонте.

Ранее мы писали о том, что новый проект реставрации здания Национального музея планировали подготовить в 2021 году.